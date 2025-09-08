元朗尚柏一房零議價350萬沽　業主一年炒貴23%　賺幅創屋苑最高

隨著聯儲局減息的預期升溫，新盤持續錄得短炒成交。元朗尚柏一伙一房單位最新以350萬元沽出，呎價11,218元，造價創同類單位新高。原業主於去年10月一手買入單位，持貨近1年單位升值約23%，創屋苑短炒獲利新高。



中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示。該單位為尚柏中層C室買賣成交，實用面積312平方呎，屬一房間隔。原業主近期將單位推出放售，叫價350萬元後，迅速獲新買家「零議價」承接，折合呎價11,218元。

持貨11月升值23.1%、創屋苑短炒幅度新高

代理指，是次單位成交價創屋苑一房單位新高。參考屋苑二手成交，過去一房單位成交價由265萬元至323萬元不等。

原業主於去年10月以284.3萬元向發展商一手買入單位，持貨至今約11個月，帳面獲利65.7萬元離場，單位期内升值23.1%。值得留意的是，是次成交為屋苑累錄約16宗短炒成交中，獲利幅度最高的個案。