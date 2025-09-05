因租客長年駐守 業主惜售16年後 被上車客打動505萬沽葵芳兩房
市況略有起色，部分長情業主決定將單位棄租變賣。新葵芳花園一伙兩房單位最新以505萬元沽出，呎價12,377元。原業主於2009年買入後一直用作收租，現帳面獲利287萬元，單位升值1.3倍。
中原地產資深分區營業經理許偉業表示，該單位為新葵芳花園E座高層戶，實用面積408平方呎，兩房間隔。原業主最初於上月叫價530萬元放盤，期間雖有買家出價，但最高僅達500萬元，與業主心理價位有差距因此未能沽出。
直至一對90後上車夫婦出現，看中單位後主動加價至505萬元洽購，雖然業主堅持要515萬元才願出售，新買家依然約業主到地產舖傾價努力爭取。最終業主見年輕人上車心切，心軟接受以505萬元成交，折合呎價12,377元。
買入單位後獲長情租客承租、多年來未能放售
代理透露，原業主當年買入單位後一直作長線收租，期間雖然有放盤念頭，但因租客長期承租並表示不捨得搬走，令原業主多次錯過沽貨時機。直至眼見近月市場出現轉機，經歷多年樓市起伏的業主終決定棄租放售單位。
原業主於2009年12月以218萬元購入單位，持貨16年至今，帳面獲利287萬元，單位期内升值1.3倍。
