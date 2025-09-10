藍籌屋苑失守！沙田第一城三房530萬沽　2017年貨貶值一成三

樓市前景未明，有業主積極去貨止蝕。藍籌屋苑沙田第一城一伙三房單位，原開價560萬元，放盤八個月後，業主減價5.4%至530萬元成交，呎價11,752元。據悉，該業主於八年前以610萬元購入單位，現沽貨帳蝕80萬元或13%。



世紀21奇豐物業高級分行經理袁麗詩表示，上述成交單位為31座低層A室，實用面積451平方呎，採三房一廳間隔，座向東南望園景。

據了解，單位原開價560萬元，惟一直未獲承接。放盤八個月後，業主減價30萬元至530萬元成交，累減5.4%，呎價11,752元。

成交單位為31座低層A室，實用面積451平方呎，採三房一廳間隔，座向東南望園景。（資料圖片）

估價範圍內成交 八年樓價瀉一成三

另參考銀行網上物業估價，恒生網上估價為516萬元，而中銀估價為576萬元，即該單位於估價範圍內成交。

翻查資料，原業主於2017年10月以610萬元購入單位，持貨八年至今沽售，帳面虧蝕80萬元離場，樓價期內跌13%。