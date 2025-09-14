天宇海三房828萬沽　同類戶型樓價兩年微升3%　難逃蝕讓輸160萬！

市場期望樓市利好消息，樓市氣氛回暖，惟高位接貨的業主仍需蝕讓離場。馬鞍山天宇海一伙三房單位最新以828萬元成交，呎價10,923元。原業主於五年前以988萬元買入，帳蝕160萬元或16%。



世紀21奇豐物業助理區域營業董事黎健峯表示，上述成交單位為天宇海6A座低層C室，實用面積758平方呎，屬三房兩廳間隔，座向東南望山景。據悉，單位原叫價830萬元，放盤一年後獲買家洽購，終輕微減價2萬元至828萬元沽出單位，呎價10,923元。

成交單位為天宇海6A座低層C室，實用面積758平方呎，屬三房兩廳間隔。（鄧詠中攝）

同類型單位近兩年升3% 業主五年仍帳蝕160萬

參考屋苑對上一宗同類成交，涉及單位為同座低層C室，面積間隔相同，於2023年底以804萬元成功，呎價10,607元。即將近兩年內，屋苑同類型單位樓價升值約3%。

翻查資料，原業主於2020年5月購入上址，當時作價988萬元，持貨5年至今易手，帳面虧蝕160萬元，單位期內跌16%。