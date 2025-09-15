業主受內地客誠意打動　560萬低市價沽澤安閣兩房　慘蝕兩球

近期市場氣氛改善，二手成交持續。堅尼地城澤安閣一伙兩房單位最新獲內地客垂青，原業主見買家具誠意，故願意減價30萬元至560萬元沽出單位，呎價約15,217元。該業主持貨近三年，帳面勁蝕198萬元或約26.1%。



利嘉閣地產分區董事黃祥湧表示，上述成交單位為澤安閣高層B室，實用面積約368平方呎，採兩房間隔，望全海景。據悉，新買家為內地客，心儀單位位處高層及享全海景，睇樓後即進行洽購。業主原以590萬元放售，經誠意洽商後，終減價30萬元至560萬元略低於市價成交，呎價約15,217元。

↓↓澤安閣高層B室↓↓

較估價賣平25萬 上手持貨3年帳蝕兩球

參考恒生銀行網上物業估價，該單位最新估價為585萬元，即成交價較估價平25萬元或約4.3%。

據悉，原業主在2022年以約758萬元買入單位，持貨近三年，現沽貨帳蝕198萬元離場，單位期內貶值26.1%。