預期減息來臨！用家「偷步」820萬買太古城兩房　上手2年勁蝕一球

近期樓市氣氛改善，買家加快入市步伐。有買家預期聯儲局即將減息，擲820萬元買藍籌屋苑太古城兩房單位，呎價14,041元。原業主持貨逾2年，帳面勁蝕100萬元離場。



中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，是次成交為太古城恆天閣低層E室，實用面積584平方呎，屬兩房間隔，座向西南，可望內園景，連雅致裝修。

原業主於今年6月初以850萬元放盤，終以820萬元沽出，呎價14,041元。換言之，單位交盤3個月累減30萬元沽出。

藍籌屋苑太古城。

低銀行估價9.5%

至於新買家為外區用家，預期聯儲局會減息，見單位間隔、價錢合適，便決定入市自用。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為906萬元，而恒生估價則為843萬元。即最新成交價較估價低2.7%至9.5%。

持貨逾2年蝕讓100萬

據知，原業主則於2023年2月以920萬元買入，持貨逾2年，是次轉手帳面蝕讓100萬元，單位期內貶值約10.9%。