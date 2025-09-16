普通話拼音買家入市個案達8621宗　按年升15%　啟德區最受歡迎

本港樓市受惠於全面撤辣及息口回落，市場氣氛逐步回暖，買賣成交活躍度顯著提升，內地客入市亦見積極。中原地產數據顯示，今年首八個月，普通話拼音買家入市個案宗數達8,621宗，按年增加15%。而今年全港私樓錄3.58萬宗成交，普通話拼音買家佔24%。



中原地產數據顯示，本港一、二手私樓已連續六個月錄得逾千宗普通話拼音買家入市個案。今年首八個月，相關買家累計入市宗數達8,621宗，按年增加15%，較去年同期7,520宗為多，反映撤辣措施成功釋放購買力。今年全港私樓錄3.58萬宗成交，普通話拼音買家佔24%。

總入市金額微跌4%至807億 因新盤以低價推售

不過，雖然宗數上升，總入市金額卻由去年同期843億元微跌至807億元，跌幅約4%。主因是今年多個新盤以低價搶攻市場，吸引買家趁勢入市。受此影響，普通話拼音買家平均入市金額由去年同期1,121萬元回落至936萬元，跌幅16%，顯示其選擇傾向集中於價位較低的新盤。

數據亦見，今年此類買家購買1,000萬元以下單位佔比高達75%，樓價700萬元以下則佔近6成。樓價400萬元以下亦佔2成。至於樓價5,000萬元以上大額成交，今年暫錄118宗，較去年同期139宗減少15%。

最多普通話拼音買家入市啟德區 比例逾五成

至於區域分布，啟德新區繼續成為焦點，今年錄得1,316宗成交中，多達676宗屬普通話拼音買家，比例逾五成，宗數蟬聯全港之冠。其次為北角及黃竹坑，分別錄得342宗及319宗，亦成為該類客主要集中地。

啟德海濱花園（發展局Facebook）

西沙Sierra Sea最多普通話拼音買家

若以單一樓盤計，新地（0016）旗下西沙Sierra Sea今年最多普通話拼音買家，錄282宗，涉資近16億元。新世界（0017）等發展的黃竹坑站滶晨系列，則錄得137宗普通話拼音買家，成交金額近26億元，成為普通話拼音買家入市金額最高的項目。

至於8月份，普通話拼音買家入市個案錄得1,074宗，按月較7月的1,415宗回落逾兩成。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，7、8月屬傳統暑假淡季，內地客來港睇樓行程相對減少，同期發展商主力推售中小型單位，令市場成交以本地剛性需求為主導。