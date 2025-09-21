減息吸引入市　太古城放盤不足半個月、終1820萬沽　高估價約39萬

撰文：李煥好
本港銀行跟隨美國減息，帶動買家入市。藍籌屋苑太古城一伙三房單位放盤不足半個月，最新獲用家垂青。該買家見減息後入市成本下降，終決定以1,820萬元購入單位，呎價17,931元。原業主持貨13年，帳賺340萬元或23%。

中原地產高級資深區域營業經理王秀芬表示，上述成交單位為太古城綠楊閣中層G室，實用面積1,015平方呎，屬三房間隔，望園景及開揚海景。據悉業主原叫價1,890萬元，放盤不足半個月，最終以減價70萬元至1,820萬元成交，呎價17,931元。而新買家為用家，見減息後入市成本下降，故把握時機，購入單位自用。

高估價最多約2.2%　業主持貨13年帳賺23%

據銀行網上物業估價，恒生估價為1,648萬元，而中銀估價為1,781萬元，即單位最新成交價較估價高最多39萬元或約2.2%。

翻查資料，原業主早於2012年8月以1,480萬元購入單位，持貨13年，現沽樓帳面獲利340萬元，單位升值23%。

