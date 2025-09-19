減息後投資者加快入市 370萬購嘉華星濤灣燒炭凶宅 平市價四成
撰文：李煥好
出版：更新：
本港多間銀行因應美國減息，帶動投資者加快入市。馬鞍山嘉華星濤灣一伙兩房單位，最新以370萬元售予投資客，由於單位曾發生燒炭事故，故成交價較市價低近四成。原業主持貨12年，帳蝕120萬元或24.5%。
市場消息指，上述成交單位為嘉華星濤灣一伙中層單位，實用面積493平方呎，屬兩房間隔。據悉，業主最初以500萬元放售，但因單位曾發生燒炭事故，放盤超過一年半仍無人承接。
近日有一名中年投資者認為單位裝修不俗，且在折讓後租金回報具吸引力，估計月租可達1.5萬元，最終議價後以370萬元入市，呎價約7,505元。
較市價折讓近四成 業主持貨12年蝕120萬
參考同座同室、樓上兩層的一伙同類單位，今年7月以580萬元易手，呎價約11,743元。比較之下，事故單位的成交價較市價折讓約 36.2%。
翻查資料，原業主早於2013年斥490萬元購入，至今持貨12年，帳面虧損120萬元，單位期內貶值24%。
