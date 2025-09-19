投資者斥400萬購大興花園凶宅同層戶、平市價25%　上手蝕逾兩球

減息帶動市場氣氛，不少投資者趁機入市。屯門大興花園一伙三房單位最新以400萬元成交，由於單位位於事故單位同層，故成交價較市價低約25%。而原業主持貨約3年，帳面大幅虧損約204萬元或約34%。



中原地產高級分區營業經理鍾宏遠表示，上述成交單位為大興花園2期8座高層E室，實用面積587平方呎，屬三房套房間隔。據了解，業主叫價480萬元放盤，因單位仍有租客居住，未能安排睇樓。

成交單位為大興花園2期8座高層E室，實用面積587平方呎，屬三房套房間隔。（網上圖片）

同層事故樓平四分一 租金回報近5厘

而新買家為投資客，認為租務市場持續暢旺，加上減息預期帶動後市，見單位價格具吸引力且議價空間大，潛在租金回報亦不俗，因此決定「無睇樓照入市」。最終雙方議價後，以400萬元交吉形式沽出，呎價約6,814元。

由於該單位同層曾發生墮樓事故，成交價較市價低約四分之一。以單位市值月租約1.5萬至1.6萬元計算，料可帶來約4.5厘至4.8厘的租金回報。

持貨三年帳蝕約34%

翻查資料，原業主於2022年以604萬元購入單位，持貨約3年，現帳面蝕約204萬元，單位期內貶值約34%。