大埔新盤首個銀主盤331萬沽 3年帳面貶值近一球 投資客買入收租
撰文：黃祐樺
出版：更新：
大埔新盤Silicon Hill錄首宗銀主盤成交，屬開放式單位，新近以307萬元推拍，最終吸引多人競投，並成功搶高逾24萬元以331.1萬元沽出，呎價約14914元。單位三年帳面蝕約98.9萬元或貶值23%。
中原地產分行高級分行經理鄭志遠表示，是次成交為Silicon Hill1座低層A3室，實用面積222平方呎，開放式間隔。據知，該單位屬屋苑的首宗銀主個案，銀主早以在拍賣行以250萬元推出拍賣，及後調整價以307萬元開價。最終在吸引多人競投，成功搶高逾24萬元，終以331.1萬元沽出，呎價約14,914元。
投資客買入收租 料租金回報4.7厘
至於，新買家為投資客，見屋苑環境舒適，單位間隔合用，即入市單位收租 ，單位市值租金約1.3萬元，料租金回報約4.7厘。參考屋苑對上一宗同類成交於今年6月促成，一伙217平方呎開放式以316萬元沽出
三年間樓價貶值逾2成
據悉，業主於2022年以430萬元購入單位，單位最終淪為銀主盤，單位持貨3年帳面蝕約98.9萬元或貶值23%。
