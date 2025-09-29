九龍塘豪宅淪提款機　「十按」銀主盤曾單筆借6000萬、開拍3680萬

拍賣場出現「十按」銀主盤。九龍塘The Grampian一伙低層四房豪宅，過去近六年來不斷抵押向銀行、財仔借貸，累積多達10次，終淪為銀主盤，開價3,680萬元連車位拍賣，較當初買入價折讓2,920萬元或約44.2%。



據拍賣行資料顯示，上述推出的銀主盤為九龍塘豪宅The Grampian低層A室，實用面積2,135平方呎，屬原則四房套改三房套間隔，並連一個車位。銀主於今日周一（29日）開價3,680萬元於環亞物業拍賣行推出，呎價約17,238元。放盤相片可見，單位空間寬敞，附企理裝修。

2017年至2023年屢次借貸

值得留意，原業主於2017年6月以6,600萬元購入上述物業，惟期間多次抵押物業向財務機構貸款，除去最初買入時上會的樓宇按揭，其餘9次貸款均來自財仔，於2017年至2023年期間，借貸金額由170萬元至6,000萬元不等。

↓↓The Grampian低層A室↓↓

+ 4

曾單筆借6000萬 合共最少借7890萬

其中最誇張的一筆為於2022年5月向財務機構承造一筆6,000萬元的按揭貸款。除去兩筆未知實際金額的貸款，該業主近六年間總共最少向財仔借7,890萬元。

底價較8年前買入價折讓逾四成 平估價120萬

另外，單位若以底價3,680萬元售出，則較2017年買入價的6,600萬元折讓2,920萬元，樓價貶值約44.2%。拍賣行發言人指，單位最新估價約3,800萬元，拍賣底價較估價平120萬元或約3.2%。