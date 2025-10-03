8年一手貨兼高估價都輸！屯門珀御一房388萬沽　首置客執平貨入市

二手樓價持續受壓，市場續以蝕讓為主。當中屯門珀御有一房新近以388萬元沽出，高估價最多逾一成，惟上手業主持貨8年至今，需帳面蝕讓約75萬元或16.2％離場。



為方便照應家人入市

祥益地產高級分行經理黃文樂表示，是次成交為屯門珀御低層G室，實用面積347平方呎，屬一房間隔，新近以388萬元沽出，呎價為11,182元，屬市場價成交。

至於，新買家為區內首置客，因考慮到上述屋苑鄰近家人可方便照應，又見單位有發展商裝修可即買即住，以及樓齡新且有私人會所，決定入市自住之用。

高估價最多逾一成

參考同類成交單位為1座低層G室，實用面積相同，於2023年5月以505萬元沽出，反映同類中高層造價較近兩年半前賣平117萬元。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為349萬元，而恒生估價則為356萬元。即最新成交價較估價高9%至11.2%。

據知，原業主於2017年以約463萬一手購入單位，持貨至今8年，是次轉手帳面蝕讓約75萬元，單位期內貶值16.2％。