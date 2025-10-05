換樓客睇樓兩年　因驚減息後遲買會貴　斥1550萬購荃灣海之戀三房

近期樓市氣氛向好，有準買家趁樓價反彈前入市。荃灣海之戀一伙三房套單位最新獲一名換樓客垂青。據悉，該買家睇樓已有兩年，見減息後樓市回暖，擔心「遲買會貴」，故決定斥1,550萬元承接上述單位，呎價18,902元。而原業主持貨八年，帳蝕92萬元或約5.6%。



中原地產高級資深分區營業經理溫明峯表示，上述成交單位為海之戀．愛炫美3A座高層D室，實用面積820平方呎，屬三房套房間隔，外望海景。據瞭解，業主最初開價1,630萬元放盤，最近獲一名換樓客垂青。雙方議價兩星期後，業主最終減價80萬元，以1,550萬元沽出單位，呎價18,902元，屬近期理想價。

換樓客候市兩年 見樓市回暖火速入市

代理透露，該換樓客睇樓已兩年，眼見近月樓市明顯回暖，加上減息周期重啟後樓市更旺，因此趁樓價尚未大幅反彈時加快入市換樓。而原本自住的單位將繼續持有，有機會轉作收租之用。

同類單位逾三個月升約9.5%

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為同座中層D室，面積間隔相同，於今年6月底以1,415萬元沽出，呎價17,256元。換言之，屋苑同類型單位於過去逾三個月期間，升值135萬元或約9.5%。

上手持貨約八年 帳面倒蝕92萬

翻查資料，原業主於2017年9月以1,642萬元一手買入單位，持貨約八年，帳面蝕92萬元，單位貶值約5.6%。