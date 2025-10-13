東方棕泉股東莫應光入市　斥4350萬購深水埗福榮街舖、回報6.3厘

撰文：蔡偉南
出版：更新：

新舖價回落，租金回報高的物業獲投資者睇中。專門經營桑拿的東方棕泉，其主要股東莫應光或有關人士，新近斥資4,350萬元買入深水埗福榮街一個相連舖位，租金回報率逾6.3厘。

上述舖位為深水埗福榮街68及70號地下，每個舖位面積約1,150平方呎，合共約2,300平方呎，成交價4,350萬元，呎價約1.89萬元。

據了解，新買家為莫應光或有關人士，上述兩舖現時打通出租予連鎖食肆「功夫點心」，每月收租23萬元，租期至2027年3月，租金回報超過6.3厘。

上手持貨36年大賺超過10倍

資料顯示，原業主於1986年以126萬元買入70號地下，其後在1989年斥250萬元入市68號地下，合共376萬元。以最成交價計算，帳面獲利3,974萬元或10.6倍。

深水埗福榮街68及70號地下
