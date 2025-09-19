長沙灣尚都錄短炒！開放式戶399萬成交　持貨4個月樓價炒高24萬

樓市氣氛持續向好，短線持貨現獲利空間。長沙灣尚都一伙開放式單位，新近以399萬元成交，呎價14,404元。原業主持貨僅4個月，帳面獲利24萬元或約6.4%。但若扣減交易成本，料實賺約16.25萬元。



美聯物業首席區域營業董事張曉盈表示，上述成交單位為長沙灣尚都高層E室，實用面積約277平方呎，屬開放式間隔，向東北，望山景。據悉，原業主以408萬元放盤，放盤約1個月，近期獲首置客垂青。買家心儀單位質素及周邊配套齊全，故決定承接單位。雙方議價後，減價9萬元至399萬成交，呎價為14,404元。代理透露，是次交易屬市價成交。

持貨4個月樓價炒高約6.4%

翻查資料，原業主於今年5月以375萬元購入上述單位，持貨約4個月，轉手帳面獲利24萬元，樓價期內升值幅度約6.4%。若扣除交易成本，料實賺約16.25萬元。