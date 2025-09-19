長沙灣尚都錄短炒！開放式戶399萬成交 持貨4個月樓價炒高24萬
撰文：李煥好
出版：更新：
樓市氣氛持續向好，短線持貨現獲利空間。長沙灣尚都一伙開放式單位，新近以399萬元成交，呎價14,404元。原業主持貨僅4個月，帳面獲利24萬元或約6.4%。但若扣減交易成本，料實賺約16.25萬元。
美聯物業首席區域營業董事張曉盈表示，上述成交單位為長沙灣尚都高層E室，實用面積約277平方呎，屬開放式間隔，向東北，望山景。據悉，原業主以408萬元放盤，放盤約1個月，近期獲首置客垂青。買家心儀單位質素及周邊配套齊全，故決定承接單位。雙方議價後，減價9萬元至399萬成交，呎價為14,404元。代理透露，是次交易屬市價成交。
持貨4個月樓價炒高約6.4%
翻查資料，原業主於今年5月以375萬元購入上述單位，持貨約4個月，轉手帳面獲利24萬元，樓價期內升值幅度約6.4%。若扣除交易成本，料實賺約16.25萬元。
內地客短炒啟德半新盤！維港1號一房樓價急插45% 3個月後反彈13%天璽．天再錄短炒獲利 投資者因睇中兩樣嘢 擲1238萬買兩房收租舖位罕錄短炒！尖沙咀K11對面地舖880萬沽 投資者2個月大賺230萬啟德天璽．天四房短炒3480萬沽 11個月帳賺3球半 扣使費賺186萬啟德天璽．天短炒成功！10個月料實賺152萬 業主一原因沽貨離場