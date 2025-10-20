蝕錢雙響炮　投資客11年前入天后DIVA兩伙樓花　終「雙輸」223萬

樓市壓力仍然存在，天后半新樓DIVA再錄蝕讓成交。有業主於11年前樓花期間，一口氣購入屋苑中層兩個相連單位作投資。繼去年11月減持其中一個單位後，另一伙單位近日亦正式沽出，但不幸的是，最終兩個單位共帳蝕223萬元或約12%。



世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，上述成交單位為DIVA中層B室，實用面積約493平方呎，屬兩房設計，望向東北面樓景。單位原以900萬放售，新近獲買家垂青，最終業主減價70萬元或約7.8%，以830萬元沽出單位，呎價16,836元。

成交單位為DIVA中層B室，實用面積約493平方呎，屬兩房設計。（資料圖片）

同類單位不足一年、價挫20萬

值得留意的是，原業主早於去年11月已售出毗鄰面積相同的中層C單位，當時成交價為850萬元。換言之，不足一年該屋苑同類單位售價再跌20萬元或2.4%。

業主沽兩伙共蝕223萬 樓價跌12%

翻查資料，原業主業主於2014年1月樓花期間以1,903萬元一手向發展商購入兩伙單位，過去一年業主分期沽出該兩伙單位，合共帳面損失223萬元，期間樓價跌約12%。