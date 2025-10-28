日出康城晉海連天台1750萬蝕沽　5年帳輸逾360萬　夠買北角半新盤

二手市場續以蝕讓成交為主。將軍澳日出康城晉海連天台戶以1,750萬元連車位蝕沽，上手5年帳面輸逾360萬元，夠買北角半新盤開放式。



利嘉閣地產首席分區董事溫錦駒表示，是次成交為將軍澳日出康城4A期晉海B室連天台戶，實用面積約994平方呎，另連741平方呎天台，屬四房套連工人套房間隔，向東南，望全海景。

單位新近以1,750萬元連車位成交，呎價約17,606元。至於新買家為外區客，因鍾情屋苑臨海，加上單位望海景連罕有天台，即洽購入市。

將軍澳日出康城晉海。

5年帳面輸逾360萬

據悉，原業主於2020年以約2,112.4萬元購入單位，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓362.4萬元，單位期內貶值逾17%。溫錦駒補充，該屋苑目前約有80個單位放盤，最低入場費由約450萬元。

蝕幅夠買北角半新盤開放式

參考最新北角半新樓尚譽，一伙實用面積193平方呎的開放式房位，新近360萬元沽出，即今次蝕幅夠買一伙北角半新盤開放式戶。