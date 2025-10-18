賣盤袋21億變蟹貨悲歌？投資磚頭蝕七千萬　譚仔家族笑住喊｜燈神

燈神近排光顧譚仔米線嘅時候，不禁諗起譚仔譚氏家族當年賣盤真係「過咗海就係神仙」，2017年家族將金蛋「譚仔雲南米線」同「譚仔三哥米線」分別以約10億及約11億賣畀日資，一舉套現咗約21億元。不過時至今日，香港經濟低迷、餐飲業遭遇寒冬，賣盤後嘅譚仔生意似乎麻麻地，今年集團私有化前披露的年度純利大跌32.7%，更顯得譚仔家族當年賣盤決定，絕對係「完美上岸」嘅示範。



然而，譚仔家族拎住啲錢轉身掃入香港磚頭，點知幾年後樓市逆轉，二手傳統屋苑、豪宅、工商舖物業等紛紛大插水。呢個情況猶如一個現實版嘅黑色幽默，當初賣盤風光避開餐飲業困境，今時卻一頭栽進樓市冰河時期。譚仔家族到底應該笑當年走得快，還是喊今日蝕得多？



譚仔家族地產連環蝕 本舖豪宅齊變「蟹貨」

譚仔家族成員最近喺地產市場真係動作多多，可惜齋做蝕本生意，舖位同豪宅都紛紛淪為「大閘蟹」，急急腳掟貨，最誇張係天水圍嘉湖新北江商場兩個地舖。其中一個舖位，家族「四妹」譚艷萍同「五哥」譚澤均2012年用成3,680萬買入，今年初竟然以1,100萬「賤賣」，一野冇咗2,580萬，蝕到得返三成價！另一個新北江舖位都係慘淡收場，「四妹」譚艷萍今年5月份用1,600萬賣俾對家「雲桂香米線」，比起2013年4,300萬嘅買入價蝕足63%，一鋪清袋2,700萬。

舖位見血，而住宅一樣係「泥菩薩過江」。「六哥」譚澤強持有嘅尖沙咀名鑄兩房單位，揸足七年都要損手離場，最近硬蝕720萬沽貨。而「四妹」譚豔萍放售嘅名鑄四房大單位更加誇張，2018年用1.61億高價入市，去年中只能以1.5億割愛，帳面冇咗1,100萬，睇見都肉赤。

↓↓四妹譚艷萍去年1.48億沽名鑄高層B室↓↓

譚仔家族早以21億賣盤 本土米線變身日資品牌

大家可能會諗，係咪譚仔生意唔掂，所以要賣樓周轉？錯啦！其實譚仔家族早就「上岸」——原來佢哋喺2017年已經將「譚仔雲南米線」同「譚仔三哥米線」賣咗俾日本企業。換句話講，而家大家食緊嘅譚仔，其實係「日資譚仔」嚟㗎。

燈神睇返舊資料，「譚仔雲南米線」呢個本土品牌始於1996年，由譚氏家族嘅三哥譚澤群同六弟譚澤強創立，之後其他家族成員陸續加入。由於成員之間出現分歧，2008年正式分家：五哥同四妹繼續經營「譚仔」，三哥同六哥就開咗「譚仔三哥」。

直到2017年，日資「丸亀製麵」母企東利多控股以約21億收購兩個品牌。新東家入主後，喺2021年以「譚仔國際」名義合併上市，曾經分家嘅譚仔米線，戲劇性咁又走返埋一齊。

2017年日資「丸亀製麵」母企東利多控股以約21億先後收購譚仔兩個品牌。（丸龜製麵官網截圖）

一朝賣走米線王國 家族進軍樓市掃豪宅盤

賣咗米線王國套現21億，譚仔家族真係豬籠入水。有咗彈藥，自然要諗點樣「錢搵錢」。對傳統香港富豪來講，有咩實淨得過磚頭？於是，家族成員喺賣盤翌年，齊齊入市買磚頭。燈神翻查成交資料，首先入市嘅喺譚仔「五哥」譚澤均同太太邱美鳳，2018年2月情人節當日豪擲1.68億購入九龍又一村海棠路洋房，實用呎價高達41,843元。

「三哥」譚澤群同太太陳淑儀亦唔執輸，喺2018年7月斥資5,620.2萬買入旺角曉珀‧御一伙低層複式單位，呎價接近2.9萬。其後兩人喺同年10月再加碼，以7,000萬購入同一屋苑高層連天台特色戶，呎價高見36,194元，當時售價同呎價均創項目新高。由於持有多個物業，二人要俾雙倍印花稅（DSD），涉資1,050萬元。另外，三哥更斥資1,200萬大手購入四個車位。單計曉珀‧御嘅物業同車位，涉及金額已經高達約1.4億。

同年8月，「四妹」譚艷萍亦有大手筆，斥逾1.6億購入尖沙咀豪宅名鑄高層B室，成交呎價高達54,187元。「六哥」譚澤強亦緊隨其後，以4,100萬購入名鑄一伙兩房戶，呎價約39,806元。

「三哥」譚澤群於2018年共斥資約1.4億元，購入多個曉珀‧御物業及車位。（資料圖片）

樓市回落兩成 沽貨累蝕118萬碗譚仔米線

不過燈神參考返中原城市領先指數CCL，在2018年2月初約為168點。睇返7年幾過去，截至今年10月中旬，中原城市領先指數CCL為140點，即期間樓價下跌近兩成。燈神留意到，六哥同四妹可能想沽貨止蝕，近期陸續賣走上述名鑄兩伙單位，合共帳面蝕咗1,820萬。

連同其他家族成員今年蝕賣嘅兩個新北江商舖，燈神計過條數，呢四單交易蝕嘅錢加加埋埋，譚仔家族總共蝕咗7,100萬！以一碗譚仔雲南米線約60蚊計，呢個數夠燈神食超過118萬碗，由朝食到晚都要食足大約1,622年先食得完。

譚仔家族近期沽貨合共帳蝕7,100萬，以一碗譚仔雲南米線約60蚊計，蝕走超過118萬碗。（資料圖片）

尖沙咀名鑄。（蔡偉南攝）

低價私有化譚仔 東利多高賣低買變相賺

另一邊廂，譚仔國際近期亦有大動作。日本大股東東利多控股今年2月提出以每股1.58蚊私有化公司，到8月正式搞掂。不過燈神同大家計計數：2021年譚仔國際IPO係每股3.33蚊，而家私有化價連招股價一半都唔夠，真係賤價回收。而當年譚仔上市集資10.42億，現時大股東只用最多5.56億就私有化成功，另外公司仲有13.4億淨現金，燈神估計，東利多一番高賣低買，帳面變相「賺」咗。

日本大股東東利多控股今年2月提出以每股1.58蚊私有化譚仔國際，至8月份完成。（譚仔國際聯合公告截圖）

純利大跌三成有多 譚仔困局映照香港餐飲寒冬

譚仔家族係咪當初唔賣盤好過？燈神睇返譚仔國際私有化前嘅業績，都幾令人擔心。2024至25財政年度純利大跌約32.7%至7,984萬元，真係跌到阿媽都唔認得！譚仔喺年報亦都「大吐苦水」，指本港經濟疲弱及北上消費成風，令香港餐飲業競爭加劇，集團要加大折扣同推廣力度迎戰，令經營利潤萎縮。燈神都忍唔住慨嘆，雖然東利多透過私有化看似有賺，但譚仔嘅營運挑戰確實唔細。

講到尾，譚仔嘅處境就好似香港餐飲業嘅縮影。近年香港經濟環境不景，市民消費降級及紛紛轉向北上消費，即使強如譚仔嘅本地餐飲龍頭，亦難以抵擋結構性消費模式轉變嘅衝擊。呢個唔單止係譚仔嘅困境，更加係好多香港餐飲同零售企業面對緊嘅難題。

從上岸到遇溺 他朝君體也相同

睇返成個故事，譚仔家族雖然「上岸」成功，卻在投資路上遇溺。而接手日資雖然資本操作上有著數，卻要面對香港餐飲市場嘅結構性困境。無論係賣盤嘅譚仔家族，定係接手嘅日本企業，都在呢個變幻莫測嘅市場中各有各修行。

燈神諗深一層，係如今香港低迷嘅經濟大環境下，譚仔家族無論賣唔賣盤，實情恐怕都喺「他朝君體也相同」。燈神估計，佢哋而家可能係「笑住咁喊，喊住咁笑」，話曬當年都套現咗廿億，雖然物業投資損手，但起碼叫做「有本錢蝕」。