火炭駿景園三房戶1150萬沽　持貨5年帳蝕13%　連使實蝕逾兩球

背靠九肚山、面向馬場全景的火炭駿景園，屋苑新近錄得一宗蝕讓個案，一伙三房戶以1,150萬元沽出，較5年前買入價帳面蝕讓約170萬元，跌幅接近13%。



中原大埔康樂園分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，成交單位為火炭駿景園8座低層B室，單位實用面積974平方呎，3房連套房及工人套房間隔，望山景，早前價約1,220萬元，最終以1,150萬元沽出，成交呎價約11,807元。

據了解，新買家為外區客，見屋苑環境舒適，位置方便，單位間隔合用，即決定購入單位自住。

駿景園。（洪琦琦攝）

2020年買入價1320萬

據了解，原業主於2020年以1,320萬元購入單位，持貨約5年，現轉手賬面蝕約170萬元離場，單位期內貶值約12.9%。

連使費實蝕金額高達244萬

若計及買入時的稅款約49.5萬元，以及買入、賣出時的佣金支出共24.7萬元，實蝕金額合共高達約244萬元。