屯門弦海納米樓又蝕！天台特色戶265萬沽　上手持貨六年狂輸33%

新界區納米單位再現大幅蝕讓個案。屯門弦海一伙納米開放式單位，新近以265萬元易手，較6年前一年買入價帳面蒸發33%。



祥益地產區域董事黃慶德表示，上述成交單位為弦海高層連天台特色戶，實用面積161平方呎，採開放式間隔。

據了解，買家為外區客，原與家人同住，想獨立自住決定買樓上車，表示鍾情上址連天台，增加可用空間，而且單位附雅裝以及傢俬電器齊備，收樓後即可入住。

新買家又見近期樓價有上升趨勢，加上原業主提供約35萬元的議幅，因而決定加快步伐，即時拍板以265萬元購入上址作自住用途，成交呎價為16,460元。屬市價成交。

成交單位為高層連天台特色戶，實用面積161平方呎，採開放式間隔。（資料圖片）

2019年買入價396.1萬

資料顯示，原業主於2019年以約396.1萬元購入上述單位，持貨6年多，轉手帳面虧蝕約131.1萬元，蝕幅高達33%。