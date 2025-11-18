長沙灣納米盤幸薈開價　折實均價1.68萬　開放式177呎最平288.3萬

由益兆集團控股及俊和發展合作的長沙灣幸薈（SOYO SQUARE）今日（18日）公布首張價單涉及30伙，折實平均呎價16,883元。 入場開放式戶屬第3樓C室，實用面積177平方呎，扣除12%折扣後，折實價288.3萬元，折實呎價為16,288元。



至於全盤最細、實用面積135平方呎的連平台單位2樓C室，未有出現在首張價單之中，發展商表示，項目個別連天台或平台的特色單位，不排除把會以招標方式推出。



開放式戶177呎、折實價288.3萬

首批30伙，戶型涵蓋23伙開放式及7伙兩房，價單售價327.6萬元至647.0萬元，扣除12%折除優惠，折實售價則由約288.3萬元至570.2萬元，折實呎價由14,928元至18,453元。

入場開放式單位屬第3樓C室，實用面積177平方呎，扣除12%折扣後，折實價288.3萬元，折實呎價為16,288元；而最平呎價單位為3樓A室，實用面積237平方呎，扣除12%折扣後，折實呎價為14,928元。

長沙灣幸薈（SOYO SQUARE）公布首張價單涉及30伙，入場單位折實價288.3萬元，折實呎價為16,288元。（黃祐樺攝）

入場開放式單位屬第3樓C室，實用面積177平方呎，折實價288.3萬元，折實呎價為16,288元。圖為3樓C室圖則

兩房折實售價499.6萬起

至於入場兩房單位屬第3樓D室，實用面積309平方呎，扣除12%折扣後，折實價499.6萬元，折實呎價為16,168元。

「幸薈起步價」、首批有11伙售價低於400萬

益兆集團控股銷售及營銷總監黃詩詠表示，項目定價參考同一二手市場，以市價推盤，即日接受認購登記，如果市場反應熱烈，不排除月內推售。俊和物業發展控股物業發展高級經理潘燿基形容首張價單屬「幸薈起步價」，首張價單有11伙單位售價低於400萬元。

長沙灣幸薈（SOYO SQUARE）入場兩房單位屬第3樓D室，實用面積309平方呎，扣除12%折扣後，折實價499.6萬元，折實呎價為16,168元。（黃祐樺攝）

135呎連平台單位或招標推出

至於全盤最細實用面積135平方呎連平台單位2樓C單位，則未出現在首張價單之中，黃詩詠表示，首張價單主要推分層單位，將視乎市場反應再即時公布部署，不排除連天台或平台單位會以招標方式推出。

幸薈最細單位為2樓C室，實用面積135平方呎，設有平台39平方呎。（樓書截圖）

「龍床盤」菁雋最細128呎開放式賣173.8萬

另外，參考有「龍床盤」之稱的屯門納米樓菁雋，在2018年11月推出，首張價單涉73伙，平均呎價16,937元，當時最平單位為7樓32室，實用面積131方呎，屬開放式設計，定價285萬元，實用呎價21,756元。其後因銷情未如理想，相隔2019年7月才加推2號價單位，並首度推出最細一伙128平方呎的開放式戶，折實價由173.8萬元。

同區恒珀折實均價18348元 入場費501.02萬元

至於，參考同區長沙灣近年新盤，恒和珠寶集團（0513）旗下恒和地產、位於長沙灣單幢盤恒珀去年6月推出，首張價單涉30伙，折實平均呎價18,348元，入場兩房戶折實售價501.02萬 元。

另外恒地旗下的映築於2022年1月推出，首張價單涉68伙，折實平均呎價21,379元，入場兩房戶折實售價621.2萬元。。

↓↓幸薈22樓A室↓↓

幸薈平台戶面積135呎 細過私家車位面積

幸薈由住宅及基座商舖組成，合共提供95個單位，標準單位實用面積介乎177至309平方呎的單位，主打開放式戶型，佔全盤逾70%，亦有2房間隔及連平台或天台的特色單位。

按戶型劃分，開放式單位共68伙，實用面積177至237平方呎；兩房戶佔17伙，實用面積309平方呎 ；而特色戶佔10伙，實用面積135至309平方呎。