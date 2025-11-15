新龍床盤「幸薈」驚現135呎納米樓、全港第三細　衰過監倉?｜燈神

減息之後，發展商紛紛走出嚟去貨，新盤一浪接一浪。燈神近期就喺樓書海之中，撈到一條相當有驚喜嘅「大魚」——就係由益兆集團控股同俊和發展合作、位於長沙灣青山道439號嘅新盤項目「幸薈（SOYO SQUARE）」。



成個盤只得95伙，由開放式到兩房，標準單位實用177至309呎，本身都預咗係「納米樓」。不過，當燈神翻到樓書某一頁，就發現一個幾乎刷新下限嘅存在——全盤最細嘅2樓C室，呢個連平台特色單位，實用面積淨係得135平方呎，另外連個39呎平台。以實用面積計，呢個單位成為全港第三細嘅戶型，大約同車位面積差唔多。



燈神梗係好八卦，最想衝入去見識下呢個135呎最細單位，睇下點樣放得落一個人、一張床、一個廁所。不過發展商都幾醒，知呢種極致納米單位太「震撼」，驚嚇親準買家，所以暫時未開放，反而先開咗個223呎單位畀大家「熱身」。

223呎細單位、開放式廚房五臟俱全

呢個單位位於22樓E室，實用面積223平方呎，開放式間隔，仲有22呎露台加16呎工作平台，望出去有少少山景加城市街景。燈神親身直擊，覺得項目位置算方便，市區地段，周邊有舖位，搭幾個站車就到旺角。

入到屋望個廳，第一眼感覺都幾正常，擺到張細沙發，而唔係膠凳，室內空間都算有啲呼吸位。開放式廚房喺鋅盤上面加咗塊活動板，可以切吓生果或者擺兩個杯麵，而且微波爐同抽油煙機樣樣有，視覺上算係「五臟俱全」。

+ 2

廳區尚算住得過 一揭廁所門夢醒

發展商亦都好著重垂直空間，廳入面砌咗個多功能組合床。上層係瞓覺區，大概2米乘1.9米，理論上兩個人瞓都得。下層就做咗書枱加衣櫃，樓梯級每一級又變成儲物抽屜。燈神企喺廳度望一圈，心諗「喂，都叫做比想像中住得過喎。」不過直至燈神伸手推開廁所門——叮！夢醒。

+ 5

企缸細過高鐵廁格 坐廁伸手即洗手

呢個廁所可以話係將「納米精神」發揮到極致。個企缸有幾大？燈神形容畀你聽，大概就係一個高鐵廁所再打個九折。一個正常大隻少少嘅男人企入去，想搽番梘沖涼，手肘基本上要同四圍牆身輪流Say Hi。想彎低身捽腳趾，個Pat Pat好大機會同後面幅牆嚟個親密接觸。

燈神由頭行到尾，只需一步就行曬個企缸，實際大細就係約兩三塊地磚。喺呢度沖涼就好似考驗緊空間管理同肌肉控制，連轉身都要預先打草稿，唔小心就會撞牆，令燈神當場想即刻削肉減磅。

浴廁整體空間亦相當緊絀，喺企缸位踏出去一步，你就可以左手開花灑，轉個身順手關廁所門。而個洗手盤亦都貼牆貼到盡，兼同馬桶幾乎零距離排列，大概喺你坐低之後，只要手向前伸，就已經可以洗手，完全唔使郁腰。

135呎勉強大過車位 活動空間好過監倉少少

講到呢度，燈神忍唔住再好奇，咁嗰個得135呎嘅單位，又會係咩畫面？雖然發展商未開放參觀，但根據樓書格局，再對照223呎單位縮細版去推演，大概可以幻想到：一打開門就見到全世界，床、廳、廚、廁，一鏡過全部交代。扣除浴室廁及開放式廚房面積大約33呎之後，實際可用空間可能只得番100呎。不過燈神提提大家，香港赤柱監獄嘅單人監倉，面積都有大約80呎！

幸薈最細單位為2樓C室，實用面積135平方呎，設有平台39平方呎。（樓書截圖）

若果再擺埋傢俬，室內活動空間更加所剩無幾。唯一可以「抖吓氣」嘅，可能就只係室外個39呎平台。燈神睇返資料，《香港規劃標準與準則》列明，一個私家車標準泊車位面積大概係134平方呎，即係點？即係喺幸薈住135呎納米單位，理論上係勉勉強強大過個車位一丁點。如果架車識講嘢，可能都會陰陰嘴講句「你住嗰格，其實同我差唔多咋。」

喺幸薈住135呎納米單位，理論上係勉勉強強大過個車位一丁點。（資料圖片）

龍床盤菁雋「紫禁城再大，皇帝都是瞓一張床。」

講開納米樓，點都要捉返屯門 2018 年嗰個傳奇新盤「菁雋」出嚟鞭屍一下。至今全港最細嘅128呎開放式單位，仲細過一個標準車位。單位不設玄關，未計浴室位置，起居室連開放式廚房面積僅約88平方呎。迷你程度係由大門行到屋企盡頭，只需一步。

當年吸引多間傳媒慕名到現樓「朝聖」，有人一入單位，索性喺中間攤開做大字形自拍，證明成間屋同幅人肉量度尺差唔多大。而瞓喺度由左邊碌到右邊，全程只需兩秒，仲快過燈神轉身搵電話。

不過，當年最經典嘅，始終都係發展商嗰句名言「紫禁城再大，皇帝都是瞓一張床。」一句KO全部質疑，個盤亦因此被封做「龍床盤」。燈神只可以話，發展商算幾「貼心」，就算未必有皇帝命，起碼可以先體驗下同皇帝差唔多嘅活動範圍。

屯門菁雋因當年發展商稱「紫禁城再大，皇帝都是瞓一張床」，而被叫龍床盤。(李彤攝)

納米樓由限呎政策催生 發展商劏細搏易出貨

燈神回想香港納米樓嘅發展歷程。早年樓市長升長有，地價貴，建築成本又高，市民買樓門檻愈嚟愈高。2010年起，政府為壓抑樓巿，喺部分賣地條款中加入「限呎地」安排，即規定個別地皮上興建嘅住宅單位，不可超出指定面積，變相令貴價大單位數量減少。

另一邊廂，發展商就從中搵到新商機。既然大單位有限，不如將啲樓愈劏愈細，以較低總價吸引上車客。因為細單位通常就係最易「出貨」嗰批。價錢標得低啲，總有一班上車心切嘅客，咬咬牙覺得可以試下。於是，納米樓喺十幾年前開始冒起，標榜「上車低門檻」、「細細粒，容易食」。直到2022年，政府喺往後嘅賣地項目加入最低面積要求，每個住宅單位實用面積至少要達約 280 呎，情況先至稍為收斂。

納米盤標榜平價 實際呎價反而賣貴

有趣嘅係，唔少納米盤表面喺「上車總價平」，實際呎價卻高企。譬如「龍床盤」菁雋，2018年首張價單推73伙，售價介乎285萬至928.8萬元，呎價由13,452元至22,327元。其中一伙實用面積131平方呎開放式，定價285萬，呎價衝至約2.2萬，直逼港島樓，誇張到不得了。

縮呎上車變納米監倉

燈神睇完「幸薈」個盤，只有一聲慨嘆，樓價高企之下，唔少人靠發展商用「縮呎」來實現上車夢。問題只係，住喺一個細過標準車位、沖涼轉身都難嘅空間，換來一個業主嘅身份，呢個代價，究竟值唔值得呢。以前話「龍床不如狗竇」，而家睇來，可能好快「狗竇不如監倉」，甚至連監倉都不如。