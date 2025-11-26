長沙灣納米盤幸薈周六價單開賣60伙　開放式戶入場費288.3萬

由益兆集團控股及俊和發展合作的長沙灣幸薈（SOYO SQUARE），日前公布2張銷售安排，將於本周六（29日）推出合共61伙發售，包括價單單位60伙，以及招標1伙平台特色單位。



該60伙價單單位中，44伙為開放式單位戶型、14伙為兩房（開放式廚房）戶型單位，2伙連天台特色單位，實用面積由177至309平方呎，扣除最高12%折扣後，折實售價288.3萬至606.5萬元，折實呎價為14,928至22,000元。當中有35個單位折實樓價低於400萬元。

周六銷售共分2組（A及B組）銷售， A組買家可購最少2伙，而B組買家最少可購1伙；而項目將預留13伙於B組時段銷售。

昨日招標沽10伙

幸薈在昨日（25日）標售10伙並成功沽出，總成交金額為3,684.7萬元，兩輪銷售共23伙，總成交額達8,487.1萬元。

昨日成交的10伙為實用面積由177至237平方呎的開放式單位，成交價自311.9萬至408.2萬元，當中實用面積呎價最高的單位是19樓C單位開放式單位，實用面積177平方呎，呎價再創新高達19,243元。

幸薈於11月18日公布首張價單涉及30伙，折實平均呎價16,883元。 入場開放式戶屬第3樓C室，實用面積177平方呎，扣除12%折扣後，折實價288.3萬元，折實呎價為16,288元。其後在11月23日加推2號價單，提供30伙，折實平均呎價約18,821元，較首張高約11%。

↓↓幸薈22樓A室↓↓

+ 5

幸薈平台戶面積135呎 細過私家車位面積

幸薈由住宅及基座商舖組成，合共提供95個單位，標準單位實用面積介乎177至309平方呎的單位，主打開放式戶型，佔全盤逾70%，亦有2房間隔及連平台或天台的特色單位。

按戶型劃分，開放式單位共68伙，實用面積177至237平方呎；兩房戶佔17伙，實用面積309平方呎 ；而特色戶佔10伙，實用面積135至309平方呎。