日出康城領都三房戶近九球沽 原業主持貨4年帳蝕186萬
撰文：蔡偉南
將軍澳日出康城領都錄得蝕讓個案，屋苑一伙三房戶以接近九球沽出，原業主持貨4年，帳面蝕讓約186萬元，蝕幅約17.3%。
美聯物業將軍澳分行高級分區營業經理黃麗貞表示，上述成交為領都2座中層RB室，實用面積約815平方呎，屬三房間隔，區內換樓客以888萬元承接單位，呎價為10,896元，屬於市價成交。
黃麗貞指，單位以900萬元放盤約4個月，近期獲區內換樓客洽詢，買家心儀單位位處高層，景觀開揚，享部分海景，睇樓2次即決定承接單位。經議價，業主讓步12萬元。
2021年7月買入價1074萬
原業主於2021年7月以約1,074萬元購入上述單位，持貨約4年，是次轉手帳面虧蝕約186萬元，跌幅約17.3%。
