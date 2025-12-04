無睇樓「照殺」　投資者掟399萬購屯門錦華花園舊裝兩房

近期樓市氣氛改善，有投資者出動覓盤放租。屯門錦華花園一伙兩房單位最新以399萬元售予投資者，呎價約11,303元。據瞭解，單位現有租約而無法安排睇樓，目前租金約1.23萬元，即該投資客可享3.7厘回報。



祥益地產區域董事袁思賢表示，上述成交單位為錦華花園B座中層1室，實用面積353平方呎，採兩房一廳間隔。日前原業主放盤僅一日，便速獲區內投資客垂青。

「睇相即買」收租盤 內籠裝修陳舊

代理透露，該買家主要心儀屋苑配套齊全，加上入市印花稅只需100元，認為性價比高。但由於單位連租約，未能安排視察內籠，故買家於只睇相片的情況下，決定以399萬元購入單位，作投資收租之用，呎價11,303元。

該單位現時租約的租金大約1.23萬元，租金回報率達3.7厘。據放盤相片可見，單位裝修陳舊，房間內部分天花板及牆身附有污跡，地面瓷磚亦輕微發黑。

↓↓ 錦華花園B座中層1室↓↓

+ 3

上手買入8個月即沽 樓價升近11%

翻查資料，原業主於今年4月以約360萬元購入單位，6月正式完成交易，即該業主持貨8個月轉手，帳面獲利約39萬元，期內樓價升約10.8%。