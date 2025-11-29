宏福苑大火災　各界善心募捐　承諾捐款金額突破10億｜燈神

【大埔/宏福苑/大火災/大埔宏福苑援助基金】周三（26日）發生的大埔宏福苑大火，至今已造成超過一百人死亡，令人痛心疾首，屋苑設8幢住宅大廈，當中7幢受到大火波及，近二千戶家庭頓失家園。目前各界人士正積極捐款，燈神粗略統計相關承諾捐款數字，合計已經超過10億元，希望各界繼續捐款以支援救援工作。



屋苑年齡中位數56.6歲、居民多是長者

翻查資料，宏福苑為房委會發展的居屋項目，早於1983年入伙，設有8座，合共1984伙。據2021年人口普查的數字，該屋苑人口總數多達4,643人，而整個屋苑年齡中位數為56.6歲，反映屋苑居住人士以長者為主。

中資、港資積極捐款 承諾捐款逾10億

今次火災災情極度嚴峻，為1996年尖沙咀嘉利大廈大火以來，第二宗五級大火。最近兩日社會各界已積極捐款，當中包括多間大型中資企業，例如阿里系、騰訊、小米、安踏、李寧、順豐等企業，已捐出逾千萬元善款。

至於港資企業方面，一眾本地企業也不甘後人，當中包括多個知名企業及大家族，如長實、恒基、新地、周大福、九龍倉、信和、霍英東家族、恒隆、置地等等，亦捐款逾千萬元，盡力援助災情。至於作為本地最大慈善公益資助機構的香港賽馬會，同樣作出大手筆捐助。

宏福苑援助基金周五已收到8億

燈神綜合市場上大部份的數字，一眾大型企業的承諾捐款金額已經超過10億元。而民政及青年事務局局長麥美娟昨日（28日）也表示已經收到5億元來自各界的捐款，連同政府投入3億元的啟動資金，基金（大埔宏福苑援助基金）昨日已有約8億元，以協助居民及支持各項相關工作。

假設每個單位市值300萬 整個屋苑市值近60億

不過相關數字是否足夠支援受影響居民，不妨嘗試以客觀數字去計算。據地產代理的統計數字，2025年該屋苑錄得12宗二手成交個案，撇掉最高及最低的作價，成交價介乎267萬至382萬元，假設每個單位價值大約300萬元計算，整個屋苑全數1984伙，在大火前的市值大約接近60億元。

假若扣除一幢未被波及的大廈（涉及248伙），7幢住宅的市值也高達52億元，而這個數字只計算居民的單位價值，還未計及居民的財物損失。

中國太平：堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」

除了捐款金額數字外，據了解，中國太平保險（香港）有限公司（以下簡稱「太平香港」）承保了宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築僱員賠償保險，業主立案法團第三者責任險以及財產全險、公眾責任險，並承保了部分住戶的家居保險、家傭險。中國太平目前已表明，將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，積極做好保險理賠及客戶服務。

日前已有消息透露，宏福苑業主立案法團向中國太平保險(香港)投保，投保期為今年1月1日至明年年12月31日，其中財產全險賠款總上限為20億元。災情影響及責任有待調查，但若以目前受影響的約1,980戶來計算，平均每戶賠償金額上限約101萬元。

單位已成大火燒毀抵押品

此外，亦有一個問題令燈神想不到如何解決，就是一眾小業主目前是否需要為被大火燒毀的單位繼續供樓。翻查代理資料，單是過去3年宏福苑已有至少90宗二手成交個案，相信有向銀行抵押單位承造按揭，不過目前受到大火波及，單位已經嚴重損毀，意味這個住宅單位已經是一個受損的抵押品。

站在小業主的立場，目前這一刻為被大火燒毀的單位繼續供樓，實在令人難受，不過燈神相信小業主仍有責任繼續償還每月的按揭貸款；而站在提供按揭貸款的銀行立場，相信本身已要求相關單位業主購買火險來降低其風險，不過火險賠償金額依然有機會出現不足的情況，因此小業主需要自行承擔差額。

信銀國際率先提供6個月按揭暫免還款

為減輕受災居民的即時資金壓力，日前已經有銀行提供6個月按揭暫免還款。昨日中信銀行（國際）已率先公佈特別安排，為以宏福苑地址登記的按揭及個人貸款客戶提供6個月按揭及個人貸款暫免還款安排。

至於稍後時間金管局亦公佈與銀行公會及28間零售銀行（包括數字銀行）商討跟進事宜，並因應是次火警的特殊情況，銀行業界即時推出六項應急支援措施，當中包括提供為受災居民的按揭、私人及信用卡等貸款提供預先批核的六個月還款寬限期（包括本金和利息），並豁免相關的罰息和手續費，減輕受災居民的即時資金壓力。

居民憧憬重建 專業人士指維修成本高於重建

至於整個屋苑日後會如何處理？目前已有部份受大火波及的市民表示期望政府在樓宇重建時給予資助。

對於居民期望屋苑重建，已有專業人士認為，建築石屎鋼筋在高溫下，支撐強度會有所減低，擔心大樓結構安全是否穩定。而且大廈焚燒一段長時間，估計內部結構已經被燒毀受損，日後維修成本可能將會較重建更高。因此，重建屋苑或許會成為其中一項選項。