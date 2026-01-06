移民美國業主急套現　260萬沽荃德花園兩房　投資者入市收逾5厘租

二手市場回暖，有已經移民的業主趁機沽貨套現。荃德花園有兩房業主因已移民美國，為加快套現，最終以260萬元沽貨，持貨約29年單位升值逾四成。新買家為投資者，是次入市收租，料享租金回報逾5厘。



中原地產分行市務經理涂健表示，是次成交為荃灣荃德花園C座中層D室，實用面積286平方呎，屬兩房間隔。據知業主已移民美國，由於單位裝修較為殘舊，願意平賣以加快套現，單位以300萬元叫價放盤。近日經議價後，累減40萬元至260萬元沽出，呎價9,091元。

代理指，同類型單位近期造價約280萬至320萬元，即是次成交價較市價低大約7.1%至18.8%。

荃灣荃德花園。

料租金回報逾5厘

至於新買家為投資者，由見租金持續上升及息口下降，見買樓回報率上升決定將資金投入樓市。參考同類型單位市值租金每月約1.1萬元至1.2萬元計算，料租金回報5.1厘至5.5厘水平。

據知，原業主於1997年中以185萬買入單位，持貨約29年，是次轉手帳面獲利75萬元，單位期內上升約41%。