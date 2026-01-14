曾慘遭截糊　租客「怒」追價3萬　723萬購葵涌芊紅居三房｜多圖

近年租金水平持續攀升，市場上不乏「租轉買」個案。一名租客睇樓近一年，原本看中葵涌廣場單位，惟出價未達業主要求，慘遭其他買家「截糊」。該租客最終以723萬元購入葵涌芊紅居一伙三房單位，實用呎價12,151元。



中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，上述成交單位為芊紅居1座高層A室，實用面積595平方呎，屬三房連套房間隔。原業主於2025年11月以已補價800萬元放售單位，最終以723萬元沽出，實用呎價12,151元。放盤相片可見，單位保養良好，整潔企理，客廳空間寬敞方正、採光充足。惟裝修風格較為陳舊。

↓↓芊紅居1座高層A室↓↓

+ 2

減價後三客爭奪 惟出價未達業主心水

代理透露，業主最初叫價800萬元，定價甚為進取，買家多抱着「一看無妨」的心態睇樓。至今年1月，業主調低叫價至768萬元，其後出現三組客人爭奪。其中一組買家落訂720萬元試價，惟無意追價，而其餘買家出價未達業主心目中價錢。

曾遭「截糊」租客 加價3萬元購芊紅居

而是次新買家為區內租客，睇樓近一年，原本屬意葵涌廣場單位，惟因出價未達業主要求而遭「截糊」。該買家見芊紅居單位合心水，並得知業主剛拒絕720萬元出價後，主動加碼至723萬元洽購。而業主方面，因見該買家出價較高，加上洽談過程中覺得雙方投緣，故一口答應成交。

持貨近30年 料扣補價仍賺可觀

翻查資料，原業主於1997年以278.5萬元一手未補地價購入單位，持貨約29年沽出，料扣除補地價後仍能享可觀獲利。