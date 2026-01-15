環球大廈頂層銀主盤近4億再放售　銀主意向呎價1.9萬、恐貶值46%

商業房地產走下坡，核心區優惠商廈或出現大蝕讓。去年11月一度傳出以呎價1.5萬元「腰斬價」、貶值56%沽出的中環環球大廈26樓及27樓全層銀主盤，據了解，該宗交易最終未能完成，物業重回銀主手中。目前作為銀主身份的恒生銀行，重新委託代理推出市場放售，意向呎價約1.9萬元，叫價即約3.945億元。



第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，中環環球大廈26樓及27樓全層（即頂層及鳳凰層），由接管人推出，總建築面積約20,766平方呎，以現狀交吉形式出售。公開邀約截止日期為2026年3月10日中午。意向呎價為19,000元。

2025年11月一度傳出沽出、呎價低見1.5萬

翻查過往消息，上述環球大廈26樓及27樓全層銀主盤，在2025年11月一度傳出以約3.21億元沽出，成交呎價僅約15,000元，較七年前買入價大幅貶值約4.05億元，跌幅高達56%。不過據代理消息，上述交易最終未能完成，物業重回銀主恒生銀行手中。

原業主2016年買入價7.26億 同廈高峰呎價4.4萬

資料顯示，原業主為蔡明輝等，於2016年高峰時以約7.26億元購入，當時呎價高見34,961元。該廈在寫字樓市場高峰期時，成交呎價一度高達約44,000元。