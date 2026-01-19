元朗半新盤冧價 Park Yoho天台戶1380萬沽 持貨六年價瀉9球！
撰文：李煥好
出版：更新：
樓市尚未完全復甦，部分早年高價買入的業主需蝕讓離場。元朗Park Yoho一伙連天台特色戶最新以1,380萬元沽出，呎價11,219元。原業主持貨近6年，帳蝕906.3萬元或約39.6%。
美聯物業分行助理區域經理張國成表示，上述成交單位為Park Yoho 35B座頂層天台戶，實用面積1,230平方呎，採四房雙套間隔，外連186平方呎平台及795平方呎天台。放盤相片可見，單位內籠企理，廳區空間闊綽。
單位內籠企理 買家看好北都發展及北環線通車
代理透露，新買家屬外區換樓客，連日睇樓物色合適樓盤，最終鍾情屋苑環境，感價格合理、性價比高，加上睇好未來北都發展及北環線通車，故決定入市。業主原本叫價1,500萬元，雙方議價後以1,380萬元成交，呎價11,219元，屬市價水平。
上手持貨近6年 價貶逾9球走
翻查資料，原業主於2020年10月以2,286.3萬元購入單位，是次轉手帳面虧蝕906.3萬，單位期內貶值約39.4%。
