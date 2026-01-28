長情業主652萬沽沙田第一城兩房　持貨19年大賺四球離場｜多圖

二手市場轉旺，沙田第一城有兩房業主放盤兩個月減價148萬元，終以652萬元沽貨，持貨19年，單位帳面大賺417萬元或升值近1.8倍。



中原高級分區營業董事伍錦基表示，是次成交為沙田第一城7座高層Ｄ室，實用面積504平方呎，屬兩房間隔，坐向西北，外望河景。 原業主於2025年11月以800萬元叫價放盤，事隔兩個月單位新近減價148萬元至652萬元沽貨，呎價12936元。

↓↓沙田第一城7座高層Ｄ↓↓

低估價最多5.8%

參考對上同類型成交為17座中層B室，實用面積451平方呎，於1月565萬元沽出，呎價12527元。 據中銀網上銀行估價，上述單位估價為692萬元，而恒生估價則為679萬元。即最新成交價較估價低出4%至5.8%。

持貨19年大賺逾四球

據知，原業主於2007年6月 以235萬元購入，持貨19年， 是次轉手帳面大賺417萬元，單位期內升值約1.8倍。伍錦基補充，本月屋苑成交宗數27宗，成交平均呎價13934元。