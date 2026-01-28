00後情侶睇中嘉翠園兩房　業主守信「留樓」一周　435萬圓上車夢

香港樓價雖已由高位回落，但對年輕一代而言，上車門檻依舊不低。近期葵涌嘉翠園一伙兩房戶獲一對「00後」情侶睇中，由於需徵詢家長意見且離港在即，兩人請求業主暫時預留單位，最終雙方順利以435萬元成交，呎價約9,355元。



中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，上述成交單位為嘉翠園1座中層A室，實用面積465平方呎，屬兩房間隔，成交價435萬元，呎價約9,355元。據放盤相片可見，單位保養良好，內籠仍屬新凈。

↓↓嘉翠園1座中層A室↓↓

「00後」情侶置業 冀業主預留單位

代理透露，買家為一對「00後」情侶，因資金有限早前曾在天水圍及屯門睇樓，隨後轉往葵芳地鐵沿線尋覓心水單位。據悉，由於男方家長尚未過目，加上情侶即將外遊一周，故一度希望業主能預留單位。

由於業主態度友善，即便期間接獲其他買家出價430萬元，以及在睇樓量持續增加下，仍願意與兩人洽談。最終買家二人返港後即與業主議價，最終成功以435萬元成交，實用呎價9,355元。

業主持貨近21年 單位升值約1.9倍

資料顯示，原業主於2005年以150萬元購入單位作自住，持貨近21年，帳面獲利285萬元離場，單位升值約1.9倍。