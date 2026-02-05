TOM集團前CEO王兟2.6萬租出晉環兩房 較舊租約平1% 享2.2厘回報
撰文：李煥好
出版：更新：
租務市場再錄成交。TOM集團（2383）前首席執行官王兟，近日以每月2.6萬元租出黃竹坑站港島南岸晉環一伙兩房戶，呎租約53.4元。他於2021年以1,406.7萬元入市，料享約2.2厘回報。
資料顯示，上述租出單位為晉環2B座高層E室，實用面積487平方呎，採兩房間隔。據悉，該單位由TOM集團前首席執行官王兟所持有。他於2021年斥1,406.7萬一手入市，其後至2023年初將單位以每月2.25萬元租出。租期屆滿後，去年1月以2.63萬元重新租出。
新租金較舊租約微降1.1%
至今該單位以每月2.6萬元再度租出，較舊租約微降300元或1.1%。而呎租約為53.4元，租金回報約2.2厘。
另持有晉環一伙三房戶 當時造價2,530.4萬
王兟屬金融界猛人，過去曾任職多間公司管理層，包括在早年擔當TOM集團首席執行官，為李嘉誠紅顏知己周凱旋的頭馬。王兟早年活躍於物業市場。除上述單位之外，他於2021年5月亦斥2,530.4萬元購入同屋苑1A座一伙低層三房單位，呎價約2.7萬元。
