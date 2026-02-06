見多客爭、覺得開錯價！裕泰苑業主心雄反價15萬沽貨 6年帳賺38%
撰文：李煥好
出版：更新：
近期樓市成交暢旺，不少業主借勢反價沽貨。東涌居屋裕泰苑一伙開放式單位，業主最初以居二市場價185萬元放售，業主眼見單位吸引多人洽購，又有感開價過低，而即場加價15萬元至200萬元沽貨，呎價約7,168元。該業主持貨約6年，帳賺55萬元或約38%。
中原地產高級分區營業經理吳家威表示，上述成交單位為裕泰苑A座中層2室，實用面積279平方呎，屬開放式間隔。據悉，單位最初以居二市場價185萬元放盤，業主短暫封盤兩個月後，近日重新開盤。由於放盤首日即吸引多組買家洽購，故業主覺得開錯價，即場反價15萬元至200萬元放售。單位最後獲買家追價購入，呎價約7,168元。
買家心儀單位附新裝修 果斷追價入市
代理透露，該買家為上車客，因見居二市場放盤有限，加上心儀單位附有新裝修，所以眼見業主加價後，仍果斷即場追價入市。放盤相片可見，單位內籠新淨，全屋鋪設木地板。
↓↓裕泰苑A座中層2室↓↓
上手持貨約6年 帳賺55萬離場
資料顯示，原業主於2020年7月以145萬元未補價買入單位，持貨約6年轉售，帳面獲利55萬元，單位期內升值約38%。
