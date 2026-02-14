豪言3年開5000間　葵芳HotMaxx過唔到年　變生果檔、賣年花｜燈神

臨近農曆新年，市民趕辦年貨過肥年，理應是零售消費市道的旺季，不過近年零售生意難做，真係未必個個都頂得順，，近日燈神就留意到部份超市「過唔到年」的慘況。

講緊就係一年多前高調落戶葵芳的內地平價超市好特賣HotMaxx，當時豪言要做「Discount King」，更指要未來3年開夠5,000間分店，兼進軍「香港人鄉下」日本市場，點知最近竟然開始縮舖。

農曆新年將至，燈神當然四圍去街辦年貨、逛花市，路過葵涌年宵花市時，突然留意到以「折扣店擔當」做賣點的內地平價超市好特賣HotMaxx，已經喺歲晚前結業，原來放滿貨品的舖位，變成售賣年花的短租舖，仲做埋生果檔的份兒。

呢個舖位位於葵芳的街市段，位處單邊人流極旺，旁邊仲有天橋接駁前往葵涌廣場。聽代理講，呢個舖位大約1,000呎，HotMaxx的月租大約19萬元，另外仲有設有俗稱分成的營業額提成租金（Turnover Rent），預計佔營業額約12至14%。

可樂每罐2元街坊形容平過深圳　僅開業17個月即執笠

燈神記得呢間HotMaxx其實開咗冇耐，大約在2024年10月底先開張，當時吸引大批街坊前往，個個都話「價錢平、折扣多，平過返深圳」，當時佢地貸架所賣的可樂，每罐只係2元，平過市面上大部份超市、士多。不過又點估到，舖頭只係做咗僅僅只有17個月，就已經執笠收場。

近年攻港的內地平價超市好特賣HotMaxx，最初開店時罐可樂僅售2元。街坊網民形容平過深。（賴卓盈攝）

代理料下手租客為生果檔

燈神路過見到HotMaxx結業「過唔到年」，都忍不住嘆氣一聲。目前呢間舖位已經變咗售賣生果及年花的混合體，呢一種Crossover真係比較少見。因此燈神都問下資深代理意見，老友代理就話呢類街市單邊靚舖，雖然撞正大時大節租務淡季先交吉，但由於位置理想，所以短租的租金都唔太差，至少都有幾萬蚊一個月。而且仲有一點，目前舖位最前主要擺賣一大堆生果，估計舖位業主有機會已經與生果檔傾好，過完農曆新年就會正式裝修做生果檔。

過去一年多分店數目上升200間

臨近新年有靚舖執笠的確唔係好意頭，但係燈神睇返HotMaxx網頁資料，其實又唔太悲觀。根據佢地網頁資料，HotMaxx目前全國分店數目已經升超過1,000間，如果對比2024年10月底的800間分店，已經大幅升咗25%！

網頁未有再提及「3年開5000間分店」

睇嚟分店擴充依然進行中，不過燈神留意到，佢地網頁已經冇再提及未來3年開夠5,000間分店的豪言。對於店舖未有再提及瘋狂擴充開舖的豪言，燈神收斂一下也是合理，在一年多的時間內，分店數目由800間升至1,000間，已經是非常快速的增長，若果再盲目追求分店數目，恐怕會出現反效果。

2024年底，HotMaxx網頁提及未來發展部署，預計未來3年開設超過5,000家門店。
「HotMaxx好特賣」葵芳分店早前結業，店方推出結業優惠，凡單筆購物滿200元即送20元跨店優惠劵。（黃祐樺攝）

