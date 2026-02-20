投資客大年初三仍心繫收租　1385萬購康怡花園頂層複式　回報3厘

租金回報水平依然硬淨，有投資者於節日期間覓盤入市。鰂魚涌康怡花園一伙三房套單位，於大年初三當天以1,385萬元售予一名投資收租客，呎價12,695元。該單位連每月3.52萬元的租約沽出，新買家料即享3厘租金回報。



中原地產首席分區營業經理楊文傑表示，上述成交單位為康怡花園F座頂層複式戶，實用面積1,091平方呎，採三房套間隔，望開揚山景及部份海景。該單位叫價1,500萬元，最終減價115萬元或約8%，於大年初三當天連租約以1,385萬元成交，呎價12,695元。

成交單位為康怡花園F座頂層複式戶，實用面積1,091平方呎，採三房套間隔。（資料圖片）

單位連租約沽出 即享3厘回報

據悉，新買家為投資客，見區內租賃需求強勁，看好租金回報，故入市作收租用。按單位租金約3.52萬元計，買家可即享3厘租金回報。

原業主持貨約19年 帳賺685萬走

資料顯示，原業主於2007年以700萬元購入單位，持貨約19年，是次轉手帳面獲利685萬元，單位升值近一倍。