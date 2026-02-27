抽唔中新盤轉駄　向隅客528萬買葵芳二手樓投資　上手8個月賺44萬

二手交投活躍，市場錄不少短炒獲利個案。當中新葵芳花園有炒家在8個月前以465萬元買入新葵芳花園兩房，最新以528萬元沽出物業，扣使費仍賺逾44萬元離場。至於，新買家為新盤向隅客，最初有意買入新盤投資，惟多次無功而回，最終決定回流二手市場。



美聯物業分行營業經理 (銷售) 陳偉健表示，是次成交為新葵芳花園A座低層07室，實用面積415平方呎，屬兩房間隔，原業主去年11月放盤開價約530萬元，單位微減2萬元後，終以528萬元易手，呎價12,722元。

↓↓新葵芳花園A座低層07室↓↓

曾入飛抽新盤終無功而回 終回流二手市場

至於，新買家為新盤向隅客，曾多番入飛抽新盤惟無功而回，最終決定回流二手市場物色心水單位投資收租。買家趁正月初七「人日」一次過參觀多個二手單位，最終睇中上述單位決定還價，最終議價後成功入市。

持貨8個月轉手實賺逾44萬

據悉，原業主於2025年6月以465萬元買入，持貨約8個月，是次轉手帳面獲利63萬元，單位期內升值13.5%。即使扣除稅務等使費約18.18萬元，料實賺約44.8萬元離場。