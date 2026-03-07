北角偉文大廈三房760萬沽 呎價逾1.2萬創三年新高 上手仍蝕18%
撰文：李煥好
出版：更新：
樓市持續向好，市區有單幢樓之成交呎價回升。北角偉文大廈一伙三房單位，最新以760萬元成交，呎價約12,258元，回升至屋苑近三年新高。原業主持貨約六年，帳蝕168萬元或18%。
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，上述成交單位為偉文大廈高層C室，實用面積約620平方呎，屬三房連主人套房設計，向南面望樓景為主。據悉，業主原叫價800萬元，最終成交價760萬元，期間減價40萬元減幅5%，實用呎價約12,258元，該呎價回升至屋苑近三年新高。
成交價較銀行估價高約2.4%
參考網上銀行對該物業的估價，恒生網上估價為742萬元，即該單位的最新成交價較估價高約2.4%。
上手持貨約六年 帳蝕168萬走
資料顯示，原業主於2020年11月以928萬元購入單位，持貨約六年期間帳面損失168萬元，樓價期間顯著貶值18%。
