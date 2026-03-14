貪方便泊車　買家950萬購錦綉花園洋房　私人花園同間屋一樣大？

樓市逐漸回暖，二手成交持續。元朗錦綉花園一座單號屋，最新連租約以950萬元成交，呎價約1萬元。該洋房實用面積約950平方呎，外連約902平方呎花園，即花園面積與該洋房相差不多。而原業主於持貨約15年至今易手，帳面獲利約367萬元或約63%離場。



利嘉閣地產助理分區經理呂國雄表示，上述成交物業為錦綉花園M段5街單號屋，實用面積約950平方呎，另連約902平方呎花園，採三房間隔，外望開揚景觀。

買家心儀有私家花園

據悉，新買家心儀單位有私家花園，可停泊多部車輛，加上鄰近屋苑商場及街市，因此決定洽購。業主原以980萬元放售，議價後以950萬元連租約成交，呎價約1萬元。

上述成交物業為錦綉花園M段5街單號屋，實用面積約950平方呎，另連約902平方呎花園，採三房間隔，外望開揚景觀。（資料圖片）

業主持貨約十五年 單位升值逾六成

資料顯示，原業主於2011年以約583萬元買入單位，持貨約15年至今易手，帳面獲利約367萬元，期內物業升值約63%。代理補充，該屋苑現有約70個單位放盤，最低入場費由約860萬元起。