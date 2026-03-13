上水高爾夫．御苑兩房530萬沽　狂蝕四成、呎價不足1.1萬

上水粉錦公路住宅項目「雲向」即將於周六開盤銷售，不過同區同樣享有高爾夫球場開揚景觀、入伙約6年的半新盤高爾夫．御苑，新近錄得一宗二手蝕讓，蝕讓幅度高達四成，成交呎價僅1.08萬元，較雲向首批的折實平均呎價1.39萬元低22%。



利嘉閣地產上水中心分行首席聯席董事黃靜顏表示，成交個案為上水高爾夫．御苑7座高層F室的二手成交個案，實用面積約487平方呎，屬2房連開放式廚房間隔，向東南，外望開揚景致。

黃氏指，新買家認為單位間隔合用，價格符合個人預算，決定洽購。業主原以595萬元放售，議價後以530萬元成交，折合呎價約10,883元。

上水高爾夫‧御苑。

2017年買入價894.9萬

據悉，原業主在2017年以約894.9萬元一手買入單位。以最新成交價530萬元計算，單位較9年前一手買入價低約364.9萬元或41%。代理又指，該屋苑現有約70個單位放盤，最低入場費由約330萬元起。

上水高爾夫‧御苑。

高爾夫．御苑附近的全新盤永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路住宅項目「雲向」，即將於周六進行首輪銷售共200伙。該盤首批154伙，整批折實平均呎價13,974元；其後再加推加推78伙，折實平均呎價15,997元。