藝人黃翠如大伯套現　1900萬沽大圍嘉御山三房　長揸20年升值兩成

樓市升勢持續，再有名人沽貨套現。藝人黃翠如的大伯、菊福堂生物（8217，前稱聯旺集團）創辦人之一的黃智果，新近以1,900萬元連車位沽出大圍嘉御山三房戶，呎價12,227元。他持貨20年，帳賺300萬元或約19%。



涉及成交為嘉御山1座中層B室，實用面積1,554平方呎，屬三房兩廳間隔，座向東南望內園景。該單位新近以1,900萬元沽出，並連一個車位，呎價12,227元。

原業主為黃智果夫婦 持貨20年升值約19%

資料顯示，該單位原業主為藝人黃翠如的大伯、菊福堂生物（前稱聯旺集團）創辦人之一黃智果及其太太。夫婦二人早於2006年4月以1,600萬元購入上址，並於2017年作內部轉讓。以當年買入價計，持貨20年帳面升值300萬元，單位期內顯著升值約19%。

該單位原業主為藝人黃翠如的大伯、菊福堂生物（前稱聯旺集團）創辦人之一黃智果及其太太。（葉志明攝）

屬上市公司創辦人

據瞭解，黃智果於上世紀80年代擔任建築工人，並於1988年11月與無綫女藝人黃翠如的父親黃永華創立聯興創建工程有限公司，並於2015年將聯旺集團上巿。至2018年，黃智果辭任公司執行董事及停任董事會主席。

涉及成交為嘉御山1座中層B室，實用面積1,554平方呎，屬三房兩廳間隔。（資料圖片）

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