藝人黃翠如大伯套現 1900萬沽大圍嘉御山三房 長揸20年升值兩成
撰文：李煥好
出版：更新：
樓市升勢持續，再有名人沽貨套現。藝人黃翠如的大伯、菊福堂生物（8217，前稱聯旺集團）創辦人之一的黃智果，新近以1,900萬元連車位沽出大圍嘉御山三房戶，呎價12,227元。他持貨20年，帳賺300萬元或約19%。
涉及成交為嘉御山1座中層B室，實用面積1,554平方呎，屬三房兩廳間隔，座向東南望內園景。該單位新近以1,900萬元沽出，並連一個車位，呎價12,227元。
原業主為黃智果夫婦 持貨20年升值約19%
資料顯示，該單位原業主為藝人黃翠如的大伯、菊福堂生物（前稱聯旺集團）創辦人之一黃智果及其太太。夫婦二人早於2006年4月以1,600萬元購入上址，並於2017年作內部轉讓。以當年買入價計，持貨20年帳面升值300萬元，單位期內顯著升值約19%。
屬上市公司創辦人
據瞭解，黃智果於上世紀80年代擔任建築工人，並於1988年11月與無綫女藝人黃翠如的父親黃永華創立聯興創建工程有限公司，並於2015年將聯旺集團上巿。至2018年，黃智果辭任公司執行董事及停任董事會主席。
差估署：2月租金指數報200.8點續創新高 按月升0.05%、連升4個月差估署：2月樓價指數報307.6點 連升9個月、創22個月新高日出康城海瑅灣I下周二開售254伙 入場約578萬 大手客最多購8伙新地荃灣形瑨路演吸1000組查詢 最快月內上載樓書 預告下月開售旺角柏齡大廈全層2300萬放售、劈價15% 安老院鐵約租金回報近5厘
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。