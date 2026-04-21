白石角海日灣三房戶878萬沽　持貨七年蝕近12%

大埔白石角一帶新盤近年屢錄蝕讓個案，區內海日灣一伙三房戶以878萬元沽出，持貨7年帳面貶值逾百萬元。



中原地產新界東豪宅白石角第一分行經理梁建禮表示，最新成交個案為海日灣II 1座低層B室，實用面積700平方呎，三房連套房及工入房間隔，開價約880萬元，日前議價後以878萬元沽出，平均呎價約12,543元。

2019年買入價994萬

據了解，新買家為同區客，見單位價錢合理，間隔合用，即入市單位自用。據了解，原業主於2019年以994萬元購入單位，持貨7年，是次轉手賬面蝕約116萬元離場，單位期內貶值約11.7%。

海日灣（資料圖片）

海日灣（資料圖片）

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