3期重售前二手先贏　柏傲莊兩房1300萬沽　上手揸6年升值約一成

大圍柏傲莊III逐步重售，屋苑過往期數新近錄得二手獲利成交。該屋苑一伙兩房單位最新以1,300萬元售出，呎價約22,569元。原業主持貨約六年，帳賺118萬元或約10%。



中原地產副區域營業董事梁廣成表示，涉及單位為柏傲莊5B座中層C室，實用面積576平方呎，採兩房間隔。該單位經雙方議價後，以1,300萬元沽出，呎價約22,569元。

上手持貨六年 帳賺一成離場

據了解，原業主於2020年以1,182萬元購入上址，持貨約6年，現轉手帳面獲利118萬元離場，單位期內升值約一成。

上月初至今二手成交多數獲利

資料顯示，若計入上述成交，柏傲莊由上月初至今共錄29宗二手成交個案，當中有18宗成功獲利，賺幅介乎1%至14%。

大圍柏傲莊。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。