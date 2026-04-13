沙士撈底大贏家！大坑帝后臺四房2016萬沽　03年買入、勁升2.2倍

樓市氣氛回暖，二手市場不乏獲利個案。大坑半山帝后臺一伙四房單位，最新以2,016萬元連車位成交，呎價約19,182元。原業主於2003年「沙士」後以約635萬元連車位買入，持貨約23年帳賺約1,381萬元，單位升值近2.2倍。



利嘉閣地產聯席董事游焯偉表示，上述成交單位為大坑半山帝后臺高層B室，實用面積約1,051平方呎，採四房一套連工人套房間隔，外望開揚山景。

業主減價164萬 獲內地客以2016萬承接

據悉，新買家為內地客，心儀單位景觀開揚及間隔合用。業主原以2,180萬元連車位放售，經雙方議價，終減價164萬元至合理價2,016萬元成交，並連一個車位，呎價約19,182元。

大坑半山帝后臺。（資料圖片）

持貨約23年 單位升值近2.2倍

資料顯示，原業主於2003年「沙士」後以約635萬元連車位買入，持貨約23年至今易手，帳面大幅獲利約1,381萬元，單位期內升值近2.2倍。

大坑半山帝后臺。（資料圖片）

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