內地客6000萬買觀塘宏基資本大廈銀主盤　12年貶值5800萬或49%

寫字樓前景未見好轉，曾由內地投資者持有的觀塘海濱道135號宏基資本大廈銀主盤單位，在今年3月以6,000萬元沽出，呎價5,631元。新買家曝光，屬一名擁中國護照且英文名為普通話拼音的內地客。



據資料指，新買家以公司名「GRAND WAY TWO LIMITED」名義入市，其公司董事為程秋菊（CHENG, QIUJU），其英文名為普通話拼音，其護照簽發國家為中國，料為內地背景人士。

至於，上述成交為觀塘海濱道135號宏基資本大廈12樓全層連4個車位，屬銀主盤，在2026年3月以約6,000萬元沽出，建築面積約12,076平方呎，呎價約5,631元。

觀塘海濱道135號宏基資本大廈。

2024年淪銀主盤 12年貶值49%

該單位原業主為陽光創富控股(亞洲)有限公司（SUN CREATE RICHLY HOLDINGS (ASIA) LIMITED），其公司董事為祁濤，料為内地投資者，在2014年6月份以約1.18億元買入。

過去曾多次抵押向銀主、財務公司貸款，最終於2024年11月被銀主接管，開價約1億元，不過在2025年初迅即調整至約8,500萬元，再減價至6,880萬元求售，最終以單位累劈4000萬元，終以6,000萬元沽出，換言之該物業12年貶值5800萬元或49%。