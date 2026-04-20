遺產貨劈30萬！南丫島海景舊村屋350萬推拍　樓下開舖樓上住人

二手成交陸續回暖，業主加快去貨步伐。南丫島近期有一幢商住海景村屋，由遺產承辦人透過拍賣放售，開價350萬元，較最新估價平200萬元或約36%，呎價約7,292元。該村屋此次屬二度推拍，較先前平30萬元或約8%。



是次拍賣為南丫島索罟灣第一街21號地段連上蓋全幢村屋。物業為遺產貨，屬於商住用途，地盤面積約480平方呎，共有三層。該物業周邊鄰近不少海鮮食店，而其地下部分可作為商舖，一樓及二樓住宅部分採四房間隔，可望海景。物業最新開價350萬元，將於下周三（22日）於忠誠拍賣行推出，呎價約7,292元。

內籠殘舊需大裝 前身料屬小食店

據拍賣行放盤圖片所見，單位內籠陳舊，地板及牆身附有污跡。裝修上以復古磁磚為主，地下商鋪部分更採傳統紅磚裝飾，料新買家買入後需重新裝修。而從遺留的裝修痕跡來看，前身可能是一間小食店，左側牆身鋪設方便清潔的白色方形瓷磚，此外右前方位置遺留了一個半身櫃檯。

↓↓南丫島索罟灣第一街21號全幢村屋↓↓

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劈價30萬再度推拍 較估價平近四成

忠誠拍賣行發言人透露，一手業主是透過拍賣政府地買入，之後一直作退休自住之用。該物業早前曾開價380萬元推拍，惟未獲承接，今次二度推拍較先前平30萬元或約8%。

據瞭解，上述物業的最新估價為550萬元，即最新開拍價較估價低約200萬元或約36%。

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