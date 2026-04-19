蝕讓重災區｜西貢逸瓏園三房連車位蝕2萬沽 時光倒流回十年前價
撰文：李煥好
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隨著樓價回升，惟西貢逸瓏園仍需蝕錢沽貨。一伙三房單位最新連車位以1,599萬元沽出，呎價15,942元。原業主於2016年初斥1,601萬元一手向發展商購入單位及車位，持貨約10年，現帳面微蝕2萬元，樓價時光倒流回十年前水平。
世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，上述成交單位為逸瓏園1座中層J單位，實用面積1,003平方呎，屬三房兩廳加儲物室及工人房設計，向北遠望海景。該單位新近連車位以1,599萬元成交。單位原叫價1,645萬元，最終減價46萬元減幅約2.8%出售，呎價15,942元。
原業主持貨十年 仍微蝕2萬離場
據了解，原業主於2016年1月一手向發展商購入上址，當時購入單位作價為1,386萬元，另外再斥資215萬元購買車位，持貨10年至今沽售，帳蝕2萬元離場。
逸瓏園為蝕讓重災區
事實上，西貢逸瓏園近年蝕讓頻現。單計今年初至今，屋苑錄得12宗二手成交，當中有11宗需蝕錢，蝕幅介乎2%至38%。
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