年青新婚夫婦築愛巢　449.8萬嘉翠園蝕讓貨　上手5年輸兩成｜多圖

二手市場轉旺，有年青新婚夫婦為築愛巢，見供款與租金相若，決定由租樓變買樓，新近以449.8萬元買入葵涌嘉翠園一伙兩房戶。上手業主持貨約5年轉手帳蝕逾115萬元離場。



葵涌嘉翠園449.8萬沽 新買家為年青新婚夫婦

中原地產分區營業經理許偉業表示，是次成交為葵涌嘉翠園1座低層C室成交，實用面積456平方呎，屬兩房間隔，單位去年11月曾封盤，今年1月再度開盤，叫價468萬元，最終以449.8萬元沽出，呎價9,864元。

至於，新買家為一對年青新婚夫婦，原本物色租盤，但因租金上升及租盤短缺，見供款與租金相若，不如買樓自己供，遂轉租為買。由見上址樓價較葵芳站平約130萬至140萬元，於4月初睇樓後鍾情單位裝修，有意入市。

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象徵式還價2000元

不過由於首次置業需時籌備資金及向銀行了解按揭貸款，遂向業主提出預留，日前該對夫婦帶同支票「翻睇」並即場議價。由於業主堅持450萬元，買家僅象徵式還價2,000元，最終業主輕微讓步讓買家買得心頭好。

原業主2021年買入價565萬

據知，原業主於2021年以565萬元買入單位，持貨至今約5年，是次轉手帳面蝕讓115.2萬元，單位期內貶值20.4%。

嘉翠園。（網上圖片）

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