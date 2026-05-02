食正學生需求！油麻地全幢舊商廈叫租40萬　傾向租予宿舍運營商

港府近年積極推動「城中學舍計劃」，受惠學生宿舍租賃持續活躍。有業主看準時機，放租油麻地致富商業大廈全幢，該業主意向月租約40萬元。



中原（工商舖）商舖部資深分區營業董事鄧振豪表示，是次招租物業位於油麻地窩打老道19號致富商業大廈全幢，物業樓高14層，總樓面面積約14,493平方呎。除樓上住宅1至12樓，另設地舖及高層地下，地舖建築面積約1,330平方呎，高層地下約584平方呎，1樓至12樓每層建築面積則介乎約998至1,199平方呎不等。

業主叫租40萬元 傾向租予學生宿舍相關營運商

鄧振豪透露，業主叫租約40萬元。鑑於區內學生宿舍交投活躍，業主表示傾向租予學生宿舍相關營運商，並願意提供可商議的免租裝修期，以配合新租戶的進駐與改裝規劃。而物業鄰近多所大專院校，包括浸會大學及香港都會大學等。

是次招租物業位於油麻地窩打老道19號致富商業大廈全幢，物業樓高14層，總樓面面積約14,493平方呎。（資料圖片）

他續指，翻查今年資料，參考九龍城錄得首宗全幢酒店租務成交，該物業位於太子道西380號，樓高13層，總樓面面積約12,650平方呎，每月約50萬元。此外，土瓜灣新落成住宅項目「55 MAIDSTONE ROAD · HEREIN LIVING」改作學生宿舍用途，提供102個單位，實用面積由約207至476平方呎不等，月租由14,800元起，預計每月總租金約250萬元。

參考以上承租個案，是次招租物業叫租約40萬元，以其全幢空間及油麻地核心地段優勢計算，租金水平與市場成交案例相若，具有一定市場競爭力。

中原（工商舖）商舖部資深分區營業董事鄧振豪表示，是次招租物業叫租約40萬元，租金水平與市場成交案例相若，具有一定市場競爭力。（代理提供）

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